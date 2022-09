Kirche und Islam über assistierten Suizid

Kirche - Angelika Walser

In Österreich ist der assistierte Suizid seit Jahresbeginn erlaubt. Theologisch-ethische Stellungnahmen der katholischen Kirche formulieren strikte Ablehnung oder Skepsis. Religiöse Argumentation mischt sich dabei mit sozialethischen Bedenken.

Mit dem Sterbeverfügungsgesetz vom 1. Jänner 2022 wurde der assistierte Suizid, das heißt die Beihilfe zur Selbsttötung, in Österreich offiziell erlaubt. Laut dem neuen Gesetz muss die sterbewillige Person an einer unheilbaren, zum Tod führenden oder an einer schweren dauerhaften Krankheit mit anhaltenden Symptomen leiden, ...