Kranke geheilt, Brot und Wein vermehrt: Ein Mediziner durchleuchtet die Wunder aus der Bibel

Die Bibel ist voller Wunder von Jesus. Gibt es für Heilungen und Totenerweckungen auch medizinische Erklärungen?

Maximilian Ledochowski will keine Christenmenschen in ihrem Glauben an die Bibel irritieren. Dem Innsbrucker Mediziner erscheint es aber "nicht mehr zeitgemäß, an übernatürliche Wunder zu glauben und diese als Wahrheitsbeweis für eine Religion heranzuziehen". Also untersuchte er die Wunderberichte nach möglichen medizinischen oder psychologischen und gruppendynamischen Erklärungen. Das beginnt ganz einfach bei der Speisung von 5000 Leuten mit zwei Fischen und fünf Broten und endet bei

der Frage, wie "tot" jene Menschen waren, die Jesus "von den Toten auferweckt" hat.

...