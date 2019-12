Kindgerecht. Kinder brauchen Vorbilder? Was, wenn's umgekehrt ist? Wenn die angeblichen Kleinen die sogenannten Großen lehren, wie man durch das Leben schwingt. Eine Beobachtung.

Ein Ozean, sagte einmal das Kind, das seit 15 Jahren Lolinger genannt wird. Ein Ozean also, sagte es, ist doch das größte Wasser, das es gibt, oder? Genau, sagte ich. Ein Ozean ist also so groß, dass du nicht sehen ...