Mein Gott, dein Gott, oh mein Gott! Der Schöpfer des Universums in den verschiedenen Weltreligionen

Über Gott und Götter bei Juden, Christen, Buddhisten und Hinduisten.

"Gott ist alles, Gott durchdringt alles, und wir im Innersten sind Gott und effektiv nur eine Spielform, die aus ihm entstanden ist ... Auf der anderen Seite muss ich irgendeine Vorstellung haben, wenn ich an Gott denke, und da ist er Licht, ein Zentrum, das ausstrahlt." Diese Aussage eines 36-Jährigen in einer Studie des Religionspädagogen Anton Bucher zeigt die Spannung auf, in der Vorstellungen von Gott stehen: von der spirituellen Erfahrung einer Allverbundenheit bis zu einem Gott, der mit konkreten ...