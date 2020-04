Mein erstes Leben, so wurde mir erzählt, begann mit einem lauten, zornigen Schrei. Mein zweites Leben, so habe ich es erlebt, begann mit einem ungewissen Blick in einen unbekannten Raum. Im Halbschatten erkannte ich meine Frau und Urlaubsfotos.

SN/jovannig - stock.adobe.com Ein Herz aus Herzen im Ultraschall.