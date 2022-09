Mutter Teresa - eine Heilige und ihre Kritiker

Mutter Theresa. Vor 25 Jahren starb die "Mutter der Nächstenliebe" - heute ist sie eine Heilige. Jedoch keine Unumstrittene.

Mutter Teresas ursprünglicher Name war Agnes Gonxha Bojaxhiu. Sie wurde am 27. August 1910 in Skopje, im heutigen Nordmazedonien, in eine wohlhabende albanische Familie hineingeboren, ihre Schulausbildung erhielt sie an einer katholischen Mädchenschule. Schon mit zwölf Jahren entwickelte sie den Wunsch, ein Leben als Ordensfrau zu führen, und im Alter von 18 Jahren verließ sie ihre Heimat, um sich der katholischen Ordensgemeinschaft der Loretoschwestern anzuschließen.

Zunächst wurde sie in deren Mutterhaus nach Dublin geschickt, aber bereits nach zwei Monaten sandten ...