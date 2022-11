Mutter unser! Ein Mönch entstaubt das Vaterunser

David Steindl-Rast und unser wichtigstes Gebet. Wie das Vaterunser in den Tanz des kosmischen Lebens einführt und warum das Christlichste aller Gebete nicht nur für Christen einen großen Wert hat.

Juri Gagarin, der russische Kosmonaut, war der erste Mensch im Weltraum und sandte an die Erde eine Leermeldung: "Ich sehe keinen Gott hier oben." In verständlicher Euphorie, aber auch in heilloser Selbstüberschätzung meinte die Menschheit am 12. April 1961, den "Himmel" erobert oder zumindest angekratzt zu haben. Aber "im Himmel sein" müsse wohl mehr bedeuten, als im Weltraum zu schweben, meint David Steindl-Rast in seinen Meditationen über das Gebet, das seit 2000 Jahren tradiert wird und mit den Worten beginnt:"Vater ...