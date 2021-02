Ordensfrau: "Wir sind die ältesten Kommunisten"

Was bewegt Frauen heute, in einen Orden einzutreten? Über Gehorsam, Demokratie und ein Leben mit Gemeinschaftskonto.

Melanie Wolfers ist Ordensfrau, Begleiterin junger Menschen auf ihrer spirituellen Sinnsuche und Bestsellerautorin. Ein SN-Gespräch über einen ungewöhnlichen Lebensweg.

Sie traten mit 33 Jahren in den Orden der Salvatorianerinnen ein. Was bewog Sie dazu? Melanie Wolfers: Ich habe mich damals in einem vollen Leben in der Hochschulseelsorge, im Freundeskreis, an der Universität sehr wohlgefühlt. Zugleich spürte ich, mit Dorothee Sölle gesprochen: Es muss doch mehr als alles geben. Ich wollte meinen Glauben gemeinsam mit anderen leben, ich wollte ...