Passen Religion und Reichtum zusammen? Geld ist reine Glaubenssache

Vom ewigen Wunsch der Menschheit, dass alles gut bleibt. Der Wirtschaftspädagoge Georg Tafner erklärt, wie Geld die Welt heute im Innersten zusammenhält.

Der Wirtschaftspädagoge Georg Tafner lehrt an der Berliner Humboldt-Universität. Am 10. März ist er bei der Tagung zur Förderung des interreligiösen Dialogs in St. Virgil Salzburg einer der hochkarätigen Referenten. Das Thema ist heikel: Es geht um Geld und Religion.

Welche Rolle spielt im "Sozialsystem Religion" der schnöde Mammon? Georg Tafner: Religion ist ein reales soziales Phänomen und damit Teilbereich unserer Gesellschaft. Da Religionsgemeinschaften Organisationen sind, müssen sie finanziert werden. Wenn Sie nach dem "schnöden Mammon" fragen, dann ...