Salzburger Erzbischof sucht neue Adressen für Evangelium

Salzburger Erzdiözese verordnet sich in Erneuerungsprozess Vielfalt und Glaubwürdigkeit.

Mit einem Zukunftsfest vom 21. bis 24. September setzt die Erzdiözese Salzburg einen sichtbaren Neuanfang im Zugang zu ihren Gläubigen, aber auch zu jenen, die mit der Kirche wenig am Hut haben. Vorangegangen war dem ein zweijähriger Diözesanentwicklungsprozess, in den 250 Priester, Diakone und Laien eingebunden waren. Das Resümee des Erneuerungsprozesses sowie einer von der Universität Salzburg durchgeführten Reputationsstudie: Wenn die Kirche wieder mehr Relevanz im Alltag der Menschen haben möchte, muss sie heraus aus ihren Mauern. Viele Menschen seien vom Glauben schon so weit weg, dass er schon wieder interessant, fast kurios werde. "Da öffnet sich ein Feld, das ich vorsichtig betreten möchte", kündigt Erzbischof Franz Lackner an.

Wolle die Erzdiözese Salzburg ihre Geschichte weiterschreiben, dann gelte es zu bedenken, dass sie eine "lange, abwechslungsreiche Geschichte" habe, die "nicht nur Heils-, sondern auch Unheilsgeschichte" sei. "Wir müssen uns fragen und sagen lassen, wo wir hinter dem Evangelium zurückgeblieben und schuldig sind." Bekenntnis, Verantwortung und Glaubwürdigkeit seien gefragt.

Die Welt ernst zu nehmen bedeute auch, neue Adressen für das Evangelium ernst zu nehmen, betont Lackner weiter. Eine dieser neuen Adressen sind Vereine, die Homosexuelle vertreten und mit denen es seit einiger Zeit Gespräche gebe - ohne konkrete Ziele. Denn: "Wir sind auch als Kirche Lernende, wir führen diesen Gesprächsprozess auf Augenhöhe und mit dem Herzen", sagt Franz Lackner.

Neben der Stärkung von Dekanaten und den 210 Pfarren in den Regionen soll auch der missionarischen Pastoral und der Jungen Kirche mehr Augenmerk geschenkt werden. So wurde mit dem Seekirchner Pfarrer Harald Mattel ein eigener Bischofsvikar für die Junge Kirche eingerichtet.













Was bleibt vom Zukunftsprozess?

Die in den Pastoralen Leitlinien festgehaltenen Leitprojekte Regionalisierung, Missionarische Pastoral, Junge Kirche, Qualität in der Pastoral und Weiterbildung werden ab Herbst mit Leben erfüllt.

In einer nächsten Etappe sollen intensive Gespräche mit den Ehrenamtlichen geführt werden.

42 Zukunftsprojekte: Am 22. September werden in der Kollegienkirche neue Seelsorgeformate und Visionen präsentiert.

Quelle: SN