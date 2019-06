Unsere Sehnsucht richtet sich nicht nur nach vorn, sondern immer auch nach dem Paradies, in dem wir schon einmal waren: dem Urozean des Mutterleibs. Wie finden wir zu unserem innersten Vermögen, das dort darauf wartet, freigelegt zu werden?

Der Psychotherapeut und Theologe Arnold Mettnitzer setzt sich im SN-Gespräch mit dem ewigen Traum vom besseren Leben auseinander.

Alle Lust will Ewigkeit, heißt Ihr Vortrag in Goldegg. Wo will die Sehnsucht des Menschen hin? Arnold Mettnitzer: Ich sehe ...