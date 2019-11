Silberstreif am römischen Horizont

Amazoniens Bischöfe haben nicht lockergelassen. Erstmals ist in Rom offiziell von der Weihe verheirateter Männer die Rede. Sind die Frauen leer ausgegangen?

"Es ist nicht exzellent, aber es ist gut." So beurteilt der österreichisch-brasilianische Bischof Erwin Kräutler das Schlussdokument der Amazoniensynode in Rom. Der langjährige Oberhirte der Diözese Xingu im Herzen des brasilianischen Regenwalds bezeichnet im SN-Gespräch auch das umstrittene Kapitel über die Frauen als "gut". Das zeige schon die Überschrift, die von "der Präsenz und der Stunde der Frauen" in der katholischen Kirche spreche. Auch werde für Amazonien, wo die meisten katholischen Gemeinden von Frauen geleitet würden, ein offizielles Amt der "Leiterin der Gemeinschaft" vorgeschlagen.

Mit vielen Frauen, aber auch mit vielen Bischöfen, die an der dreiwöchigen Versammlung in Rom teilgenommen haben, teilt Kräutler jedoch die Enttäuschung darüber, dass das Schlussdokument kein Wort zur Weihe von Diakoninnen sagt. "Die meisten Arbeitsgruppen sind in dieser Frage viel weiter gegangen und haben sich für die Weihe von Frauen zu Diakoninnen ausgesprochen." Letztendlich wurde aber nur beschlossen, dass die vom Papst dafür eingesetzte Kommission weiterarbeiten soll. Wie weit die Meinungen in der Frauenfrage noch auseinanderklaffen, zeigte das Abstimmungsergebnis. Denn sogar ohne den Knackpunkt Weihe haben 30 Synodenteilnehmer die vielen sehr positiven Aussagen z. B. über mehr Frauen in kirchlichen Leitungspositionen abgelehnt. "Das hat mich außerordentlich verwundert", sagt Kräutler.

Im Kapitel Frauen fehlt genau der Schritt vorwärts, der für die Weihe von verheirateten Männern erreicht wurde. Römisch verschnörkelt, aber immerhin, schlägt die Synode "die Erarbeitung von Kriterien und Verfügungen durch die kompetente Behörde vor, um geeignete Männer, die in der Gemeinschaft anerkannt sind, zu Priestern zu weihen, wobei sie auch eine legitim gebildete, stabile Familie haben können."

Diese Formulierung wurde mit einer klaren Zweidrittelmehrheit von 128 zu 41 Stimmen angenommen. Zwar hat auch hier das letzte Wort der Papst, der noch heuer sein entscheidendes päpstliches Schreiben über die Amazoniensynode veröffentlichen will. Beobachter meinen aber, dass dieses Papstschreiben nicht wesentlich von dem jetzt vorliegenden Schlussdokument abweichen werde. Das liegt aus zwei Gründen nahe: Erstens wird - entgegen römischen Gepflogenheiten - dieses Schlussdokument inklusive aller Abstimmungsergebnisse veröffentlicht werden. Zweitens haben die Synodenteilnehmer einen nachsynodalen Rat gewählt, der in die weitere Vorgangsweise und damit wohl auch in die Ausarbeitung des Papstschreibens einbezogen werden soll. "Ich rechne damit, dass wir in nächster Zeit noch ein, zwei Mal nach Rom müssen", sagt dazu Erwin Kräutler, der mit großer Mehrheit in diesen Rat gewählt wurde.

Ein konkretes Szenario wäre, dass in einem ersten Schritt verheiratete Diakone zu Priestern geweiht werden. Wann es dazu kommen könnte, wird nicht nur vom Papst abhängen, sondern auch davon, wie entschieden die Bischöfe Amazoniens die Nacharbeit zur Synode angehen. "Wir fliegen mit vielen Hausaufgaben heim", sagt Roque Paloschi, der diese Woche in St. Virgil Salzburg über die Synode berichtete. Der Erzbischof von Porto Velho im Bundesstaat Rondônia in Amazonien wurde ebenfalls in den nachsynodalen Rat gewählt. Zudem steht er als Präsident des Rates der brasilianischen Bischofskonferenz für die indigenen Völker (CIMI) an der Spitze jener starken Bewegung der katholischen Kirche Brasiliens, die sich für die Kultur und die Lebenswelt indigener Völker einsetzt - gegen den politischen Widerstand, der unter Präsident Jair Bolsonaro extrem geworden ist.

Zum Synodenergebnis sagt Roque Paloschi im SN-Gespräch: "Wir haben in Rom eine Entwicklung in der katholischen Kirche angestoßen, die nicht mehr ohne Weiteres rückgängig gemacht werden kann."

Der Erzbischof erinnert dabei an die großen lateinamerikanischen Bischofsversammlungen etwa 1968 in Medellín oder 1979 in Puebla. Diese hätten die koloniale, europäisch geprägte Kirche überwunden und eine befreiende Botschaft auf den Weg gebracht. Die fünfte Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe im Jahr 2007 in Aparecida, Brasilien, sei vom damaligen Erzbischof von Buenos Aires und heutigen Papst wesentlich mitgestaltet worden. "Der Geist dieser Kirche, die klar auf der Seite der Bedrängten und Unterdrückten steht, ist mit dem Papst aus Lateinamerika in Rom angekommen. Das zeigte sich jetzt bei der Synode im herzlichen Umgang des Papstes mit Vertreterinnen und Vertretern der indigenen Völker, aber auch in der ganzen Atmosphäre in der Synodenaula, die von großer Offenheit gekennzeichnet war."

Für Erzbischof Roque Paloschi war der Weg das Ziel der drei gemeinsamen Wochen mit dem Papst in Rom. "Die Synodalität, das gemeinsame Beraten und Abstimmen, ist die lateinamerikanische Marke von Papst Franziskus." Das gelte auch für die Weihe von Frauen. "Wir haben die Weihe von Diakoninnen vorgeschlagen, wohl wissend, dass das nur der Anfang eines langen Prozesses sein kann", sagt der brasilianische Bischof und meint: "Wir sind nicht nach Rom gekommen, um zu ernten, wir sind gekommen, den Samen zu säen."

Erwin Kräutler zeigt sich in diesem Zusammenhang beeindruckt von den mehr als 50 Frauen, die in der Synodenaula das Wort ergriffen haben. "Die waren durch die Bank exzellent vorbereitet und haben zum Teil einen kräftigen Applaus bekommen." Überhaupt sei die Stimmung in der ersten Woche der Versammlung in Rom sehr gut gewesen, sagt Kräutler. Das erste Arbeitspapier, das nach zehn Tagen vorgelegt worden sei, habe die Stimmung aber sehr gedämpft. "Das war nur eine Collage von diversen Aussagen aus den Arbeitsgruppen, ohne erkennbaren gemeinsamen Duktus." Viele Synodenteilnehmer seien dagegen auf die Barrikaden gestiegen - offenbar mit Erfolg. Denn in den weiteren Gruppenarbeiten wurden Hunderte Änderungsanträge eingebracht. Das Ergebnis war letztendlich ein Text, der viel Zustimmung fand. "Der Geist der Kirche Lateinamerikas hat in diesen drei Wochen nicht nur ein bisschen, sondern ganz kräftig in Rom geweht", sagt Kräutler.

Nicht in allen, aber in vielen Punkten gilt das Ergebnis der Amazoniensynode als Silberstreif am römischen Horizont. Und das nicht nur für Amazonien, sondern für die gesamte katholische Weltkirche.