Der Besuch des Papstes in Abu Dhabi demonstriert die Strategie, wie sich Franziskus dem Islam anzunähern versucht.

Gewiss, es gäbe für den Papst dringendere Destinationen auf der Arabischen Halbinsel oder in der islamischen Welt als die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Viele Christen in der Region sind in arger Bedrängnis und könnten eine direkte Unterstützung durch den Papst brauchen. Durch den Syrien-Krieg mussten Hunderttausende Christen aus Gebieten flüchten, die als Urzellen des Christentums gelten. Die Minderheit der Kopten in Ägypten, denen Franziskus 2017 durch einen Besuch unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen seine Solidarität ausgedrückt hat, ist nach wie vor ständig vom Terror bedroht. Erst im November 2018 hat der IS einen Pilgerbus in die Luft gejagt und dabei sieben Menschen getötet. Auch Saudi-Arabien wäre auf dem Radar des Papstes, jene Hochburg der streng konservativen Wahhabiten, zu denen der Vatikan über das König-Abdullah-Zentrum für Interreligiösen Dialog in Wien Kontakte hält.