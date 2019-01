Es ist verführerisch, wie Lukas die Geburt Jesu in Bethlehem beschreibt. Er sei allem von Grund auf sorgfältig nachgegangen, betont der Evangelist und zählt genau auf, warum Josef und Maria sich unter Kaiser Augustus und Statthalter Quirinius in Bethlehem in die Steuerlisten eintragen lassen mussten. Warum, so fragt sich der gelernte Christenmensch, sagt dann die Bibeltheologie, dass Jesus in Nazareth geboren sei?