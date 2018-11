Trump, der Götzendiener?

Bei seiner Vereidigung hat Donald Trump auf zwei Bibeln geschworen. Was bedeutet das für seine Amtsführung? Auf der Suche nach dem wahren Gott des US-Präsidenten.

US-Präsident Trump inszeniert sich in der Öffentlichkeit oftmals als gläubigen Christen. Immer dabei: seine Familienbibel, auf die er auch seinen Amtseid abgelegt hat. Das dürfte weniger persönliche Gründe als strategische Ziele haben. In den USA hängen von der Religiosität der politischen Akteure zum großen Teil ihre Glaubwürdigkeit und die Gunst der Wähler ab. Als die Stimmung im Wahlkampf 2016 zu kippen drohte und Trumps frauenfeindliche Äußerungen die Runde machten, griff er auf einen alten republikanischen Trick zurück: Er hielt mit der Bibel in der Hand Wahlkampfveranstaltungen ab. Dies kommt besonders bei Wählern im US-amerikanischen Bible Belt gut an. Doch wie sieht es tatsächlich mit Trumps christlicher Beheimatung aus?