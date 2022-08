Überfrau oder Freundin Maria

Und wo bleiben die anderen Frauen in der katholischen Kirche? Über Freud und Leid der Marienverehrung und was der 15. August bedeutet.

Ferragosto, das ist in Italien der Ausnahmezustand. Das ganze Land fällt kollektiv in den Urlaubsrausch, ganz egal, ob es grade mal eine Regierung gibt oder ob wieder einmal Neuwahlen anstehen. Die Städte sind leer - jedenfalls von Italienern. Der Sommer erreicht seinen Höhe- und zugleich Wendepunkt.

Kirchlich gefeiert wird an diesem 15. August ebenfalls ein Höhe- und Wendepunkt: "Mariä Himmelfahrt" oder "Mariä Aufnahme in den Himmel". Denn damit hat sich das Leben der zur "Jungfrau und Gottesmutter" stilisierten Frau aus Nazareth vollendet. Maria ist nach katholischem Glauben schon in jenem "Himmel", den Christen als ihre Vollendung erhoffen. So widersprüchlich es klingen mag: An keinem anderen Marienfeiertag im Jahreskreis ist Maria so sehr Freundin und Nächste wie am 15. August. Denn Maria wird mit ihrer "Himmelfahrt" eben nicht zur Überfrau und Halbgöttin erhoben, sondern ganz im Gegenteil: Sie ist hier ganz Mensch. Sie ist die Roadmap für das Ziel jedes Menschenlebens. Maria, eine wie du und ich. Man sieht sich. Im Himmel.

Es ist an der Zeit, diese "Freundin Maria" wieder zu entdecken und sie zu befreien von einer allzu überbordenden Frömmigkeit und einem Rollenklischee, das sie zur Überfrau gemacht hat - sehr zum Nachteil für alle anderen Frauen in der katholischen Kirche, die auf das Bild von Maria als der allzeit dienenden Frau und Mutter festgelegt wurden.

Einer, der sich schon frühzeitig mit diesem in der Bibel nicht belegten Zerrbild auseinandergesetzt hat, war der Salzburger Theologe und Schriftsteller Gottfried Bachl (1932-2020). Ihm ist jetzt ein Sammelband gewidmet, in dem es u. a. um die "Hypermariologie" und die bis heute bedrängende Frage geht, wie es zu einer Aussöhnung der Geschlechter im katholischen Christentum kommen könnte. Wie der Salzburger Theologe und Bachl-Schüler Alois Halbmayr ausweist, hat Bachl für die letzte Sondervorlesung seiner Lehrtätigkeit einen Titel gewählt, der die Widersprüche und Spannungen im Bild von Maria auf einen überraschenden Punkt bringt: Bachl sieht in Maria eine "katholische Variante des Feminismus", ja geradezu das Alternativkonzept zu einer Männerkirche, die einem zurückgewandten Marienbild anhänge.

Die "Hypermariologie", jene überbordende Verehrung, die Maria beinahe zur Halbgöttin gemacht hat, erlebte von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Es gab dafür wenig bis gar keine Anhaltspunkte in der Bibel, sondern die Hochstilisierung Mariens entsprach den jeweiligen Bedürfnissen der Zeit, vor allem den ideologischen Festlegungen, die im Verhältnis von Männern und Frauen in der katholischen Kirche gewünscht waren. "Ihre Reinheit, ihre Keuschheit, ihr Gehorsam, ihr Muttersein und ihre Glaubenshingabe forcierten ein bestimmtes Rollenbild der Frau, das erst in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) Stück für Stück sichtbar gemacht werden konnte", stellte Bachl fest. Je mehr Maria als "die Frau schlechthin" aufs Podest gestellt wurde, desto mehr wurden die Frauen insgesamt in die zweite Reihe gestellt. Dies entsprach der gesellschaftlichen und kirchlichen Stimmungslage weit bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein. Die Auswirkungen reichen bis in die heutigen Konflikte um die Gleichberechtigung der Frauen in kirchlichen Leitungsämtern.

"Aus einem Minimum an Hinweisen auf die Wirklichkeit der Gestalt wurde ein Maximum an Bedeutung", resümierte Bachl. Die Leerstellen in der Bibel seien durch Bedürfnisse, Sehnsüchte und Erwartungen aufgefüllt worden. Maria wird aus der Reihe der Gläubigen herausgenommen, über alle erhöht und in die Sphäre Gottes hinein gerückt. "Die vielfältigen Aufladungen, Projektionen und symbolischen Überhöhungen nehmen die klare biblische Kunde von Maria nicht zur Kenntnis: Maria ist eine von uns, sie gehört in die Reihe der Glaubenden, wie Abraham und die Jünger, sie ist in erster Linie eine Ikone des glaubenden Menschen", stellt Alois Halbmayr fest. Maria sei ganz und gar keine zusätzliche (halb-)göttliche Instanz, sondern sie stehe auf der Seite der Jüngerinnen und Jünger, die Jesus nachgefolgt seien.

In seinen ausführlichen Auseinandersetzungen mit einer ausufernden "Hypermariologie" wies Gottfried Bachl schon früh auf Widersprüche hin, etwa das Idyll von der heiligen Familie. Er erinnerte daran, "dass die Luft zwischen Jesus und seiner Mutter 'kühl' war, dass Jesus das Konzept der Familienidylle nichts bedeutete und er sich nicht einpassen ließ in die Erwartungen seiner Familie, sondern wegging, um seine Sache tun zu können".

Eng verbunden mit der Überhöhung von Maria als der allen anderen weit entrückte Frau war die Abwertung des Eros. "Bei Maria fällt der Eros aus, er fand im reinen Bild der Gottesmutter keinen Platz. Mutter des Erlösers zu sein verträgt sich nicht mit einem geschlechtlichen Leben" resümierte Bachl. "An Maria hat sich, wie sonst an keiner Gestalt der christlichen Glaubenswelt, die Meinung festgemacht, die Nähe zu Gott sei nur möglich, wenn bestimmte Vollzüge des Menschlichen, vor allem die des Geschlechts, ausgeschlossen werden." Der Marienkult habe nicht zur Hochschätzung der Frau in der Kirche geführt, sondern sei ein Symptom der vehementen Befangenheit vor ihr: Die Frau ist nur als Jungfrau und Mutter erträglich, "in der aller Schrecken des Eros verschwunden, aber seine Macht der Verzauberung in heimlicher Ursächlichkeit am Werk ist. Das Ideal Maria zeigt keinen Weg und keine Geschichte im Geschlecht. Die normale Mühe, damit zurechtzukommen, wird nicht gewürdigt von einem triumphalen Sein, das jenseits der verschlungenen Erospfade schon immer im Ziel selig ist."

Aber nicht diese Überfrau, die in göttliche Sphären entschwindet, ist die Botschaft von "Mariä Himmelfahrt", sondern ganz im Gegenteil das, was Gottfried Bachl der christlichen Theologie als neues Nachdenken über Maria ins Stammbuch geschrieben hat: Dass Maria "eine von uns" war. "Den Sitz der Allmacht hat sie nie erstiegen, sie muss nicht degradiert werden, nur die zudringlichen Träume über sie müssen korrigiert werden zugunsten einer Ehre, die nicht zu überbieten ist, die Ehre ihres Glaubens, ihre schlichte Offenheit Gott gegenüber, und die Anstrengung, zu Jesus zu finden."



Achleitner, Wilhelm, Halbmayr, Alois, Schmidinger, Heinrich (Hrsg.): "Zur Freiheit befreit. Gottfried Bachl und seine Gottesgeschichten", Salzburger Theologische Studien Nr. 68, 226 S., 24 Euro. Tyrolia 2022. In den Beiträgen dieses Bandes von Wilhelm Achleitner, Erich Garhammer, Silvia Habringer-Hagleitner, Alois Halbmayr, Monika Leisch-Kiesl, Franziska Loretan-Saladin, Erich Ortner, Manfred Scheuer und Heinrich Schmidinger kommt der bedeutende Theologe und Schriftsteller Gottfried Bachl (1932-2020) anhand zentraler Themen seine Werkes zu Wort. U. a. geht es um "Hypermariologie" sowie um den Eros und die Versöhnung der Geschlechter im Christentum.