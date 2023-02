Ukraine: Weiterkämpfen oder Russland Frieden anbieten? Ein Ethiker und Theologe macht sich Gedanken

Der Krieg ist eine absolute Tragödie. In Deutschland demonstrieren Zehntausende für Friedensverhandlungen. Gleichzeitig meint die Mehrheit der Österreicher, selbst für Demokratie und Freiheit kämpfen zu wollen. Was also ist moralisch gerecht - weiterkämpfen oder mit dem Aggressor verhandeln? Der renommierte Ethiker und Theologe Matthias Beck im SN-Interview.

BILD: SN/STOCK.ADOBE.COM Was zählt mehr? Freiheit und Demokratie oder die Chance auf schnellen Frieden?