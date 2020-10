Versöhnung fünf vor zwölf: Der nahende Tod setzt ungeahnte Kräfte frei

Wie Frieden sich im Sterben erfüllen kann - und danach. Eine Therapeutin und ein Trauredner berichten von ihren Erfahrungen.

"Eine Sehnsucht nach Frieden erwacht genau in Todesnähe. Schwelende Familienkonflikte, ungeklärte Rechtsfragen, die Ungewissheit um ein am Sterbebett nie gegenwärtiges Kind, die Last einer Verfehlung oder eines jahrelangen Schweigens treiben um. Hinzu kommt die Wucht von Themen, die oft erst in Todesnähe eine Chance haben, überhaupt angeschaut zu werden."

Was die Musiktherapeutin und Theologin Monika Renz beschreibt, hat sie an der Psychoonkologie am Kantonsspital St. Gallen wieder und wieder erlebt. In mehr als 20 Jahren Arbeit mit schwerstkranken ...