Von den Irrtümern über die Kirche

Das Christentum sei die Religion der "Totalpazifisten" und der Frauenemanzipation gewesen, schreibt Manfred Lütz. Mit seinem jüngsten Buch will der Theologe das gängige Bild von der Kirche und ihrer Vergangenheit zurechtrücken.

Christentum und Kirche stehen für Nächstenliebe und Solidarität mit den Armen - aber auch für Inquisition, Kreuzzüge und Hexenverfolgung. Die gängigen Vorwürfe an die Kirche würden aber oft auf "Falschinformationen" beruhen. Diese These verfolgt der deutsche Theologe, Psychiater und Bestsellerautor Manfred Lütz in seinem neuesten Buch.