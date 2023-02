Was hat "Star Wars" mit der Bibel gemeinsam?

Die Jedi-Ritter erinnern an die Essener von Qumran vor 2000 Jahren. Und Paulus forderte seine Christen auf, die "Schwerter des Lichts" anzulegen. Was haben die Macher von "Star Wars" von Judentum und Bibel abgekupfert?

George Lucas legte 1999 in einem seiner seltenen Interviews selbst die Fährte. "Ich glaube nicht", sagte der Erfinder der legendären Saga, "dass ,Star Wars' ein religiöser Film ist, aber es nimmt Themen der Religion auf und destilliert sie für die Öffentlichkeit, um zu zeigen, dass es da draußen etwas Größeres gibt."

"Da draußen" sind in der klassischen "Star Wars"-Trilogie und in den sechs weiteren Episoden der Skywalker-Saga weit entfernte Galaxien in einer lang vergangenen Zeit. Dort findet der ...