Was Jesus sagen würde, wenn er unseren Christkindlmarkt sieht

Alles nur mehr Kommerz? Warum wir uns über den Kommerz aufregen und ihm dann doch erliegen, und was das alles mit dem Feiern des Lebens zu tun hat. Theologin Regina Polak im Interview.

Ein SN-Gespräch mit der Theologin Regina Polak über den Advent, den Kommerz und die Frage, wie verpönt Reichtum in der Bibel ist.

Wie würde es Jesus ergehen, wenn er in einen Advent- oder Weihnachtsmarkt käme? Regina Polak: Ich glaube, er würde sich unter die Leute mischen und einfach fragen, was sie beschäftigt, was ihnen Freude macht, was ihnen Sorge bereitet ... Wenn ein Gespräch tiefer ginge, würde er auch fragen, wie es mit der Beziehung zu Gott ausschaut. ...