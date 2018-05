Weg mit der Toleranz!

Nur dulden heißt beleidigen. Sie werden bessere Entscheidungen treffen, wenn Sie die Toleranz aus Ihrem Sprachgebrauch streichen.

Finger weg von der Toleranz. Sie treibt es mit jedem. Schuld daran ist der Verlust ihrer Zwillingsschwester: der Intoleranz. Sie wurde von unserer aufgeklärten Gesellschaft vor langer Zeit auf dem Misthaufen der unpopulären Wörter entsorgt. Wer heute tolerant ist, der ergötzt sich unter einem falschen Deckmantel an der Macht, die er hat. Denn tolerant kann nur sein, wer Teil einer Mehrheit ist. Und um Toleranz kann nur bitten, wer anders ist als der Mainstream. Daraus lässt sich folgern: Wer toleriert wird, der ist schon verdächtig und steht unter Beobachtung. Dabei könnte man Minderheiten, die niemandem etwas tun, auch einfach in Ruhe lassen - und sie so ohne großen Federlesens anerkennen.