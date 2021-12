Schöne Tage. Erinnerungen an einen Moment des Friedens inmitten der Zertrümmerung der eigenen Heimat.

Unvergessen der Tag, an dem unser Land zerschellte. Die Mutter und ich starrten stumm auf den Hotelfernseher. Eine Bleibe in Wien besaßen wir damals nicht. Wenige Stunden zuvor waren wir angereist. Ich wollte mich anderntags auf der Uni einschreiben und die verbleibende Zeit zur Quartiersuche nutzen.

Gleich nach unserer Ankunft waren wir ohne Ziel durch den Bezirk geschlendert, in dem wir, ich noch klein, so gut wie zu Hause waren. Es war ein Tag im September. Und was ...