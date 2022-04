Wer ist "Wir"? Und müssen "wir" die "anderen" hassen?

Ein Lob auf die Vielfalt - statt der Reinheit des "Wir". Und wie man trotz Corona und Krieg neuen Halt und Sicherheit finden kann.

Heiner Keupp befasst sich als Sozialpsychologe vielfach mit Identität: Was gehört zu mir, wie passe ich in die Welt, was bedeuten "die anderen"? Ein Gespräch über "Claims" und Demokratie von unten.

Wir erleben seit zwei Jahren eine massive Verunsicherung, erst durch die Pandemie, jetzt durch den Krieg. Was macht das mit unserer Identität, mit der Vorstellung von einem sicheren Leben? Heiner Keupp: Mit der Wohlfahrtsgesellschaft der vergangenen Jahrzehnte hier in Europa schien eine einigermaßen zukunftsfähige und geschützte Lebensform ...