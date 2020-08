Ägyptische Pharaonen, antike Heroen, alttestamentliche Propheten. Viele Menschen sollen schon im Himmel sein. Am 15. August wird die "Himmelfahrt" einer Frau gefeiert.

Ferragosto, der 15. August, ist in Italien so etwas wie ein kleiner Himmel. Kollektiv taucht das Land in den Urlaub ab, seit Kaiser Augustus im Jahre 29 v. Chr. an diesem Tag seinen Sieg über Marcus Antonius und Kleopatra gefeiert ...