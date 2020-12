Wie Abenteurer Joe Pichler die Einsamkeit genießt

Joe Pichler weiß, was es heißt, allein in der Wüste zu sein. Sein Rat für schlechte Tage: "Nicht mit dem Jetzt hadern, lieber an schöne Momente denken."

Einsame Weihnachten und ein einsamer Jahreswechsel: Das macht vielen Menschen Angst - besonders im Coronajahr 2020. Studien aus dem ersten Lockdown zeigen, dass sich jeder Zweite zumindest phasenweise einsam fühlt. Joe Pichler (60) weiß, was es heißt, monatelang allein zu sein. Der Salzburger Abenteurer ist auf seinen Reisen durch Afrika, Südamerika, Asien und Australien oft monatelang allein unterwegs. Sie reisen seit 36 Jahren auf dem Motorrad durch die Welt - oft ohne Ihre Frau Renate. Haben Sie nie ...