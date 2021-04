Wie die großen Weltreligionen Erlösung sehen

Naturereignisse, die unermessliches Leid verursachen, vom Menschen selbst verschuldete Katastrophen, wie sie sich z. B. in der Zerstörung der Mitwelt zeigen, oder persönliche Tragödien wie eine lebensbedrohliche Krankheit: Tagtäglich erleben Menschen sich am Abgrund ihrer Existenz und möchten nur eines: dass das Leiden und die Angst aufhören. Alle Religionen versuchen, auf diese Sehnsucht eine Antwort zu geben. So ist es die Grundbotschaft des Neuen Testaments, dass Gott in Leben und Werk des Jesus von Nazareth endgültig zum Heil des Menschen ...