Wie uns die Gier und Konsumrausch von unserer Erlösung abhalten

Ich resigniere, also bin ich. Wir sind immer unterwegs und überall zu spät. Schuld sind Gier und Glühbirne. Wenn wir nicht die Reißleine ziehen, droht uns nicht mehr und nicht weniger, als dass wir unser Leben verpassen.

Es kommt selten vor, dass sich die Fernseh-Werbung einer Bank tief ins kollektive Gedächtnis der Gesellschaft eingräbt. "Meine Frau, mein Haus, mein Auto!" Mit diesen Worten blätterte ein Mann in diesem Spot breit grinsend seinem Gegenüber seinen erworbenen Status auf den Tisch. Dieser - offensichtlich ein alter Schulfreund - kontert gelassen mit luxuriöseren Bildern in jeder Kategorie und dem Zusatz: "Meine Bank." Willkommen in unserer Leistungsgesellschaft, in der es nicht darum geht, etwas zu haben, sondern offenbar darum, mehr als ...