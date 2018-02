"Wir brauchen einen Vielheitsplan"

Ob auf den Straßen von Wien oder Frankfurt oder in einer Schulklasse: Die Zusammensetzung der Gesellschaft hat sich nachhaltig verändert. Was heißt dann Integration und wie ist Heimat zu verstehen?

Der Berliner Migrationsforscher Mark Terkessidis sieht Deutschland und Österreich in einer postintegrativen Phase.

Sie sprechen von einer postintegrativen Phase. Viele Menschen in Österreich und Deutschland würden sagen, wir seien mit der Integration noch längst nicht fertig. Terkessidis: In den Städten der alten Bundesländer in Deutschland sind bei den unter Sechsjährigen die Kinder mit Migrationshintergrund die Mehrheit. In Wien haben 50 Prozent der Einwohner Migrationshintergrund, bei den Kindern und Jugendlichen deutlich mehr. Nun kann man sagen, alle diese Menschen müssen sich integrieren. Aber in was genau? Wenn ich in Frankfurt 70 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund habe, was ist dann die Norm, mit der ich eine Abweichung feststellen kann?