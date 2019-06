Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft in einem der reichsten Länder der Erde. Warum sind dennoch so viele unzufrieden und wie finden wir zurück zur Poesie des Lebens?

Ariadne von Schirach erläutert im SN-Gespräch, warum sie die westliche Gesellschaft für psychotisch hält - und wie wir unser gutes Haus besser einrichten könnten. Sie sprechen von einer psychotischen, also kranken Gesellschaft. Welche Gesellschaften waren oder sind aus ...