Wir sind zu klein für Größenwahn: Die monströse Ohnmacht des Menschen

Wir meinten, wir haben alles im Griff: Die Natur, die Geschichte, die ganze Welt. Warum die Reichweitenvergrößerung zum Zwang wurde und weshalb uns deshalb alles entgleitet.

Hartmut Rosa kritisiert im SN-Gespräch das zwanghafte Streben nach der immer größeren Reichweite und Machtergreifung des Menschen, die zum Selbstzweck geworden sei.

Kolumbus entdeckte die neue Welt, unsere Generation flog auf den Mond, die neue will zum Mars. Liegt diese Reichweitenvergrößerung nicht in der Natur des Menschen? Warum sehen Sie darin ein Übel? Hartmut Rosa: Kolumbus war schon Teil der Bewegung, in der wir als moderne Gesellschaft stehen. Aber für die Kulturen davor würde ich Ihre Ausgangsthese nicht ...