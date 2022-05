Wird die Politikder Zukunft gerecht?

Krisen über Krisen. Aber überall werden die Augen verschlossen. Das war beim Erdgas aus Russland so. Jetzt passiert es bei der Klimakrise.

Ich bin in einer Generation aufgewachsen, in der uns erzählt wurde, Krieg mit Panzern und physischen Waffen wäre in Europa undenkbar - Cyberkriege vielleicht, aber doch keine blutigen Angriffe. Jetzt ist es aber so weit und ich frage mich immer öfter, vor welchen Wahrheiten wir sonst noch die Augen verschließen. Da ist z. B. die russische Kriegskasse, die täglich mit unserem Geld für fossile Brennstoffe befüllt wird. Wir finanzieren einen Krieg, weil wir zu 80% von russischem Gas abhängig sind. Politische und unternehmerische Entscheidungen haben uns sogar noch nach der Annexion der Krim 2014 in eine zunehmende Abhängigkeit geführt. Auch hier wurden alle Augen verschlossen.

Gleiches passiert in Bezug auf die Klimakrise. Der diesjährige Weltklimaratbericht schaffte es kaum auf die Titelseiten, obwohl er zeigt, dass bei einer Erderhitzung um 1,7-1,8 °C die Hälfte der Weltbevölkerung lebensbedrohlichen Folgen ausgesetzt sein wird. Das sind nicht Millionen von Menschen, sondern Milliarden! Gleichzeitig sind die österreichischen Emissionen seit 1990 nicht gesunken. Wir haben seit fast 500 Tagen kein Klimaschutzgesetz, das einen sinnvollen Plan vorlegt, wie wir bis 2040 klimaneutral werden wollen. Ebenso fehlt ein Erneuerbaren-Wärme-Gesetz, das es ermöglicht, die 600.000 Öl- und 900.000 Gasheizungen schrittweise zu ersetzen.In einer Zeit astronomischer Energiepreise und der Klimakrise bauen wir stattdessen immer noch Gasheizungen in Neubauten ein. 2020 waren es 46.000 Stück. Gleichzeitig sprechen wir über LNG-Gas und Kohleverstromung. Damit betonieren wir unsere Abhängigkeit weiter ein, anstatt uns endlich langfristig von fossiler Energie zu verabschieden!

Es wäre aber möglich, andere politische Entscheidungen zu treffen. Ernsthafter Klimaschutz bedeutet sauberen Strom, gesteigerte Luftqualität, leisere Städte, grüne Fassaden, belebte Ortskerne statt Supermarktbetonklötzen am Rande der Stadt. Klimaschutz bedeutet zukunftsfähige Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung, einen gut ausgebauten öffentlichen Verkehr und eine intakte Natur für die kommenden Generationen. Vor allem bedeutet Klimaschutz in diesen Zeiten, Unabhängigkeit durch den rigorosen Ausbau erneuerbarer Energie zu gewinnen und keine Kriege mitzufinanzieren.

Dazu brauchen wir aber mehr als Willensbekundungen - wir brauchen verbindliche Gesetze. Aufgabe der Klimabewegung ist es, die lange überfällige Klimawende einzufordern. Aufgabe der Politik, endlich vom Reden ins Tun zu kommen.



Katharina Rogenhofer ist Mitgründerin von Fridays for Future Österreich, Sprecherin des Klimavolksbegehrens und Autorin des Buchs "Ändert sich nichts, ändert sich alles".