Woher der jüdische Fasching kommt: Über den Ursprung des Purimfestes.

Königin Esther rettete die Juden im persischen Großreich vor dem Genozid. Wie aus dieser Großtat das Purimfest entstand und was das mit Kabarettisten heute zu tun hat.

"Aus einem Tag des Kummers wurde ein Tag der Freude, und Trauer wurde zu Glück verwandelt", heißt es am Ende des biblischen Buches Esther. Dieses schildert die Rettung des jüdischen Volkes vor der Vernichtung durch den persischen Heerführer und Großwesir Haman vor rund 2400 Jahren. Daran erinnert Purim, ein jüdisches Freuden- und Volksfest, das heuer auf den 26. Februar fällt. In Israel wird Purim alljährlich wie ein Karneval mit historischen Umzügen gefeiert. In Österreich spricht man vom "jüdischen Fasching".

...