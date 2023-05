Zölibat, unfehlbarer Papst, Frauenweihe. Warum die Katholische Kirche nicht einlenken will.

Plus

Plus

Plus

Seit Jahrzehnten drehen sich die Debatten in der römisch-katholischen Kirche um dieselben heißen Eisen. Warum diese Regeln so tief in der katholischen DNA sitzen. Und warum selbst "endgültige" Papstworte die Diskussionen nicht abwürgen können. Erklärungsversuche zu Pfingsten.

BILD: SN/DPA Johannes Paul II. schlug Pflöcke ein – die stecken bis heute.