Kreuzbandriss: Neue Operationsmethode macht rasch wieder sportfähig

Dr. Gerd Seitlinger , Orthopäde an der Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, hat eine neue Operationstechnik bei Kreuzbandrissen entwickelt, die rasch wieder sportfähig macht: Bei der RRS-Technik wird das Kreuzband durch eine körpereigene Sehne ersetzt.

Dass sie schnell wieder sportlich aktiv sein und ihren Beruf ausüben kann, war der 27-jährigen Eva Karlsböck aus Salzburg besonders wichtig. Beim Skifahren hatte die Physiotherapeutin plötzlich einen brennenden Schmerz im Knie gespürt: "Mir war klar, dass etwas gerissen sein musste und die Magnetresonanztomografie hat dann leider die Ruptur meines vorderen Kreuzbandes bestätigt."

Diese häufige Verletzung ist bei Hobby- und Spitzensportlern wegen des langsamen Einheilens des neuen Kreuzbandes besonders gefürchtet. So können bis zu zwölf Monate vergehen, bis wieder gesportelt werden kann.





Sport schon nach drei Monaten

Die von Dr. Gerd Seitlinger entwickelte Operationsmethode mit dem Namen "RRS - Rapid Return to Sport" kann hingehen die Zeitspanne bis zur vollen Sportfähigkeit deutlich verringern. "Sobald der Patient die Kraft und Koordination wiedererlangt hat, wird er normalerweise bereits nach drei Monaten für Sport freigegeben", erklärt Dr. Seitlinger.





Über die OP-Methode

Beim RRS-Verfahren wird eine körpereigene Sehne als neues Kreuzband in das Kniegelenk eingezogen. Dieses wird entsprechend der heute gängigen Technik über Knochenkanäle anatomisch platziert. Zusätzlich wird ein synthetisches Sicherungsband eingezogen. "Der entscheidende Vorteil dieser Methode ist, dass das Sicherungsband genau im Zentrum des neuen Kreuzbandes liegt, jedoch unabhängig davon verankert wird. So entstehen zwei voneinander unabhängige Konstrukte, die eine stabile Verankerung und ein schnelles Einheilen gewährleisten", so der Orthopäde.





Patienten erholen sich rasch

Eva Karlsböcks Knie fühlt sich 13 Wochen nach dem Eingriff stabil an. "Die Operation Ende August ist völlig komplikationslos verlaufen und nach zwei Wochen Schonung konnte ich mit basalen koordinativen Übungen beginnen", strahlt die Physiotherapeutin. "Laufen, Radfahren und Trainieren kann ich ohne Probleme und vor kurzem habe ich sogar schon eine Skitour gemacht."

Auch Dr. Gerd Seitlinger ist vom Genesungserfolg seiner Patientin begeistert: "Wenn ich Frau Karlsböck beim Training zusehe, geht mir das Herz auf. Es ist einfach schön zu sehen, wie rasch sich meine Patienten nach der RRS-OP erholen und wieder aktiv sein können."

Die Kreuzband-OP führt Dr. Gerd Seitlinger in der Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg durch, wo er mit anderen Orthopäden eine Ordinationsgemeinschaft führt und auch als Wahlarzt zur Verfügung steht.



Infos & Terminvereinbarung

Privatklinik Wehrle-Diakonissen, Standort Aigen

Dr. Gerd Seitlinger

Guggenbichlerstraße 20, 5026 Salzburg

Tel.: 0660 28 28 242

info@orthofocus.at

www.pkwd.at, www.orthofocus.at



(SN)