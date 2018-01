Anna Netrebko fordert mehr "Kliniken gegen Autismus"

Anna Netrebko, Mutter eines autistischen Sohnes, klagt über einen Mangel an medizinischen Instituten im Kampf gegen Autismus in Europa. Sie selber habe ihren neunjährigen Sohn Tiago in einem Zentrum für autistische Kinder in New York behandeln lassen, den ihr Metropolitan-Geschäftsführer Peter Gelb empfohlen hatte.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Anna Netrebko hat einen autistischen Sohn