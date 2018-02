Wer erkältet ist, sollte besser in den Ärmel statt in die Hände niesen. Denn wenn die Keime dort oder in der Ellbogenbeuge landen, verbreiten sie sich nicht so leicht. Darauf weist die Zeitschrift "Apotheken Umschau" (Ausgabe B2/2018) hin.

SN/APA (dpa/gms/Franziska Koark)/Fr Beim Niesen können u.a. Grippeviren übertragen werden