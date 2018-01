Die Grippe zwingt immer mehr Menschen ins Bett

Influenza oder mit weniger schweren Symptomen verlaufende grippale Infekte zwingen immer mehr Menschen ins Bett. In der vergangenen Woche ist die Zahl an Neuerkrankungen beträchtlich gestiegen. In Wien wurden nach Angaben des städtischen Grippemeldedienstes rund 12.800 Neuinfektionen registriert, um 2.700 mehr als in der Woche davor.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Zahl der Neuerkrankungen ist gestiegen