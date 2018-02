Die Schilddrüse braucht Nährstoffe

Damit das lebenswichtige Organ gut funktioniert, ist eine ausgewogene Ernährung wichtig. Stress sollte auch reduziert werden.

Solange sie funktioniert, ist sie klein wie eine Walnuss, unauffällig und findet kaum Beachtung: die Schilddrüse. Dabei erfüllt das Organ lebenswichtige Aufgaben im Stoffwechsel. Die Hauptaufgabe der schmetterlingsförmigen Schilddrüse besteht in der Aufnahme und Speicherung von Jod und - mit dessen Hilfe - der Produktion der Hormone Tetrajodthyronin (T4) und Trijodthyronin (T3). Beide treten in den Blutkreislauf ein und gelangen mit Hilfe von Transportmolekülen in die Zellen. Dort werden sie für verschiedene Prozesse benötigt (siehe Kasten).