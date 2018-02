Fettcreme und Heizsohlen schützen Skifahrer vor Kälte

Am Wochenende steht eine Kältewelle mit polaren Temperaturen bevor. Wintersportler müssen sich besonders schützen - im Gesicht, an den Fingern und an den Füßen. Was Experten empfehlen.

SN/APA (dpa/gms/Annette Riedl)/Anne Fingerhandschuhe wie diese sind gut, aber Fäustlinge sind besser