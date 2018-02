Längst nicht alles ist in der Medizin bewiesen

Am besten wäre es, in der Medizin wären alle diagnostischen und therapeutischen Interventionen durch wissenschaftliche Studien belegt. Doch das ist längst nicht der Fall. Die 40. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie in Wien beschäftigt sich daher mit dem Thema "Grenzen der evidenzbasierten Medizin".

SN/APA (dpa/gms/Patrick Pleul)/Patr Die Medikamentenwirkung bei Kindern ist oft unerforscht