Milch beugt Krebs und Infekten vor

Muttermilch hat es in sich. Was man weiß, ist, dass sie das Immunsystem stärkt und Kinder groß und gesund werden lässt. Aber jetzt fanden Forscher heraus, dass Muttermilch sogar therapeutisch eingesetzt werden könnte.

Lactoferrin ist ein Stoff, der hauptsächlich in der Muttermilch vorkommt. Er besteht aus ungefähr 700 Aminosäuren. Das sind chemische Verbindungen, die vor allem Körpergewebe aller Art aufbauen. Lactoferrin findet man in Spuren auch im Speichel, in der Tränenflüssigkeit und im Schweiß der Menschen.