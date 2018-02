Nackenschmerzen: Ursachen und Therapieformen

Falsche Bewegungsabläufe, zu viel Computerarbeit und ständig gebeugtes Starren auf das Smartphone können Nackenschmerzen verursachen. Die richtige Therapie hilft.

Nackenschmerzen sind heutzutage eine Art Volkskrankheit. Durch immer weniger Bewegung, die Nutzung von elektronischen Geräten wie Smartphones und Fehlhaltungen im Berufsalltag werden Nackenschmerzen für viele Menschen zum täglichen Begleiter. Senioren haben häufig mit Nackenbeschwerden zu kämpfen, da sich altersbedingter Verschleiß und Erkrankungen der Halswirbelsäule auf den Nacken auswirken können. Auch bestimmte Berufsgruppen sind anfällig für Nackenschmerzen, wie z. B. Handwerker, Krankenpfleger und Angestellte mit Bürojob.

Nackenschmerzen und Begleitsymptome

Der "Smartphone-Nacken" ist ein relativ neues Krankheitsbild: Der ständig gesenkte Blick aufs Display sorgt auf Dauer für Muskelverhärtungen im Nackenbereich. Schlimmstenfalls kann es zu Bandscheibenvorfällen kommen.

Das Hauptproblem bei der Entstehung von Nackenschmerzen ist die Muskulatur, die sich durch einseitige oder ständig falsche Belastung verspannt und verkürzt. Eine verspannte Muskulatur kann zu einer ständigen Belastung der Bandscheiben und langfristig so zu einem höheren Bandscheibenverschleiß führen. Weiters können Begleitsymptome auftreten, die mit den Nackenschmerzen in Verbindung stehen, wie z. B. Spannungskopfschmerzen (oft ist der Trapezmuskel zwischen Halswirbelsäule und Hinterkopf verhärtet), Schulter- und Armscherzen (bedingt durch Bandscheibenvorfälle mit Nervenkompression oder isolierte Schultererkrankungen), Ohrenschmerzen oder Tinnitus (durch Verspannungen und Durchblutungsstörungen) sowie einer Störung des Kiefergelenks (verursacht durch eine Störung der Nervenbahnen zwischen Nacken- und Gesichtsmuskulatur).

Was hilft gegen Nackenbeschwerden?

Wichtig ist, bei Nackenschmerzen gefährliche Verläufe auszuschließen und die Schmerzen zu lindern. Dabei sollten laut dem Salzburger Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Dr. Florian Hofmann Therapien fokussiert werden, deren Wirksamkeit belegt sind: In der Akutphase sind oft Schmerzmittel der einfachste und effektivste Weg. Darüberhinaus sollte die Aktivität bald wieder aufgenommen werden, am Besten durch eine zunächst manuelle Mobilisation durch den Arzt oder Therapeuten mit anschließender Bewegungstherapie. Sollten die Beschwerden dennoch bleiben, ist ein Besuch eines Spezialisten sinnvoll. Hier erfolgt neben einer Anamnese und Analyse der Lebensgewohnheiten eine exakte klinische und neurologische Untersuchung sowie eine fachgerechte Abklärung der Beschwerden mit entsprechender Diagnostik. Zusätzlich haben spezielle Schmerzpunktbehandlungen und Dehnungsübungen einen hohen Stellenwert. Bei schwerwiegenden Lähmungen und drohenden Rückenmarksschädigungen ist eine zeitnahe Operation unumgänglich. Operationen an der Halswirbelsäule erzielen, sofern sie zeitgerecht und korrekt durchgeführt werden, meist bessere Erfolge als im Bereich der Lendenwirbelsäule.

Sport und Entspannung kann Beschwerden vorbeugen

Regelmäßiges Training und sportliche Betätigung beugen nicht nur Verspannungen vor, sondern halten das Herz-Kreislauf-System fit und stärken das Immunsystem. Sind wider Erwarten doch Nackenschmerzen entstanden, sollte für Entspannung gesorgt werden. Die überbeanspruchten Muskeln sollten durch Dehnübungen sanft gelockert werden und sich durch eine ausreichend lange Pause wieder erholen können.

(SN)