Regelmäßige Pausen und Schlaf gegen Kopfschmerz bei Kindern

Wie bei Erwachsenen ist Stress der häufigste Auslöser von Kopfschmerzen bei Kindern. Abhilfe schaffen können täglich eingeplante Erholungspausen und ein regelmäßiger Schlafrhythmus. Weitere Informationen für Eltern bietet die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) mit der neuen Informationsbroschüre "Kopfschmerzen bei Kindern. Was hilft? Was schadet? Was kann ich tun?".

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Patrick Pl Eine kostenlose WGKK-Broschüre gibt Tipps zur Selbsthilfe