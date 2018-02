Von nun an geht's mit der Grippe bergab - womöglich

Mit der Influenza oder mit den mit weniger schweren Symptomen verlaufende grippalen Infekten könnte es in Österreich bergab gehen. Jedenfalls gab es vergangene Woche in Wien rund 14.200 Neuerkrankungen nach einem Gipfel mit 14.600 Fällen in der Woche davor. Aber der Kurvenverlauf bei der Influenza ist de facto nicht vorhersehbar.

SN/APA (dpa)/Maurizio Gambarini Erstmals Rückgang der Zahl der Neuerkrankungen in Wien