Warum Niesen eine sinnvolle Sache ist

Ein kräftiger Nieser kann peinlich sein, vor allem, wenn es gerade still ist. Regelrechte Niesanfälle nerven. Und mitunter sieht man den umstehenden Leuten an, dass sie denken: "Oh Gott, was niest der da jetzt wohl für Keime aus?" Und trotzdem sollte raus, was der Körper loswerden will.

SN/APA (dpa/Heiko Wolfraum) Einen Niesreiz sollte man nicht unterdrücken