Wer berührt, ist ganz beim Anderen

Die Technisierung der Medizin hat das Berühren und "Behandeln" als Mittel der Diagnose und Heilung entwertet. Gefordert sind objektive Daten statt subjektiver Eindrücke. Was haben Arzt und Patient damit verloren?

Der Philosoph Giovanni Maio erläutert im SN-Gespräch die Bedeutung der Berührung in der Medizin.

Patienten machen die Erfahrung, dass der Arzt sie nicht mehr anrührt, nicht mehr im wörtlichen Sinne behandelt. Wie ist es dazu gekommen? Maio: In der modernen Medizin wird die Zeit sehr verknappt, sodass wenig Gesprächs- und Begegnungszeit bleibt. Gleichzeitig wird die Technisierung der Medizin als Selbstzweck betrachtet. Das ist paradigmatisch an der Digitalisierung zu sehen. Alle blasen in dieses Horn, dass die Digitaltechnik die Lösung sei. Das hat beinahe den Charakter einer Heilsbotschaft.