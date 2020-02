1,15 Milliarden Euro für Albanien nach Erdbeben

Bei einer internationalen Geberkonferenz in Brüssel sind 1,15 Milliarden Euro an Wiederaufbauhilfe für Albanien infolge des schweren Erdbebens Ende November gesammelt worden. "Das geht über meine wildesten Träumereien hinaus", sagte der albanische Regierungschef Edi Rama in seiner Dankesrede am Montag.

SN/APA (AFP)/GENT SHKULLAKU Das Erdbeben hinterließ eine Schneise der Verwüstung