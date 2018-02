1,5 Millionen Menschen bei Straßenkarneval in Rio de Janeiro

Die älteste Karnevalsgruppe von Rio de Janeiro hat in den Straßen der Millionenmetropole ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Rund eineinhalb Millionen Menschen zogen am Samstag mit dem Bloco "Cordao da Bola Preta" und fünf Musik-Trucks durch das Zentrum von Rio. Die Musik- und Tanzgruppen, die sogenannten Blocos, prägen neben den berühmten Samba-Schulen den Straßenkarneval in Brasilien.

SN/APA (AFP)/MAURO PIMENTEL Ausnahmezustand in der Millionenmetropole