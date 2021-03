Millionen Menschen könnten mit relativ einfachen Mitteln vor Hörschäden bewahrt werden. Das berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem am Dienstag vorgestellten Bericht. Rund 1,6 Milliarden Menschen leben mit Hörverlust, wie die Genfer UN-Behörde zum Welttag des Hörens am 3. März (Mittwoch) hochgerechnet hat. "Wir wissen, wie wir das verhindern könnten - oder zumindest viel davon", sagte die WHO-Expertin Shelly Chadha.

SN/APA (dpa)/Frank Leonhardt Leiden wäre großteils vermeidbar